Стало известно, как проведут опрос о возведении храма в Екатеринбурге

В Екатеринбурге было решено провести сразу два опроса для определения нужно ли строить храм на месте сквера или нет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную мэрию.

Отмечается, что такое решение было принято властями города для того, чтобы опросы были максимально независимыми.

Кроме того, с предложениями о проведении независимых опросов выступили активисты города.

По словам главы города Александра Высокинского, подготовка к одному опросу уже идет полным ходом.

Ранее сообщалось, что возросло число арестованных митингующих в Екатеринбурге.

Российский лидер Владимир Путин 16 мая заявил, что нужно провести опрос среди местных жителей о решении вопроса строительства храма.

В ходе протестов против храма в Екатеринбурге ранее были задержаны 70 человек.