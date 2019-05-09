Женщину в советской форме задержали в Киеве

В Киеве на акции по случаю Дня победы над нацизмом произошла стычка между полицией и митингующими, передает УНИАН.

В результате полиция со скандалом задержала женщину, одетую в советскую военную форму.

Участники акции пытались заставить полицейских отпустить задержанную.

Ранее в Киеве началась акция «Бессмертный полк».