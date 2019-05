Кот съел осу и покорил пользователей Сети

В Сети получила популярность фотография кота, мордочка которого распухла после того, как он проглотил осу. Снимок разместила в твиттере Джорджия Дебелиус.

Она уточнила, что питомец принадлежит ее двоюродной сестре

«Кот моей кузины съел осу и я не могу дышать», — написала Дебелиус.

Некоторые пользователи заметили сходство кота с разными персонажами из фильмов. В частности, животное сравнивали с королем ночи из сериала «Игра престолов».

На момент публикации новости пост набрал более 172 тыс. лайков.

My cousin's cat ate a wasp and I cannot breathe pic.twitter.com/9nSW0ZFClI