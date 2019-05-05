Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при возгорании SSJ 100

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Двое пострадавших при аварийной посадке Superjet 100 в Шереметьево находятся в тяжелом состоянии, их отправили в НИИ Вишневского, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение российского Минздрава.

Отмечается, что еще двое пассажиров загоревшегося самолета находятся в состоянии средней тяжести.

«Трое пострадавших получили медпомощь амбулаторно, от госпитализации отказались», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 13 человек погибли при аварийной посадке SSJ 100 в Шереметьево.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.