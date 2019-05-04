Гендиректор «Белтелекома» задержан за взятку из России

Генеральный директор «Белтелекома» Сергей Сиводедов задержан за получение взятки от гражданина России взятки в размере €15 тыс. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Комитета госбезопасности Белоруссии.

По данным правоохранительных органов, он получил эти денежные средства за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования.

Уточняется, что в рамках следствия по уголовному делу обвиняемым также признан взяткодатель из России.

В пресс-службе КГБ Белоруссии уточнили, что дома у Сиводедова были обнаружены и изъяты $470 тыс., которые он получил в качестве взятки от других лиц.

Ранее сообщалось, что экс-главе охраны Лукашенко предъявили обвинение в получении взятки из России.