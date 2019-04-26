Глава ЛНР назвал причину аварии на шахте

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что авария на шахте «Схидкарбон» в Лутугинском районе произошла в результате взрыва газа. Об этом сообщается на сайте информационного центра непризнанной республики.

«На шахте «Схидкарбон» произошел врыв газа метана», — сказал Пасечник.

Он подчеркнул, что под землей, предположительно, находились 17 горняков. Тела двух подняты на землю, судьба еще 15 человек остается неизвестной.

Ранее глава местного МЧС Евгений Кацавалов заявил, что ситуация на шахте «Схидкарбон» является критической.