Медведев отреагировал на ситуацию с пожарами в Забайкалье
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился оказать помощь пострадавшим в результате пожаров в Забайкалье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-секретаря Олега Оспипова.
Как отмечается, он провел телефонный разговор с главой МЧСРоссии Евгением Зиничевым и врио губернатора Забайкалья Александром Осиповым.
«...правительство России окажет всю необходимую поддержку людям, потерявшим жилье», — передал Осипов слова главы кабмина.
Он добавил, что Медведев распорядился доставить пострадавших на лечение в федеральные медцентры, если будет такая необходимость.
Ранее сообщалось, что потерпевшими от пожаров в Забайкалье признаны более 340 человек.