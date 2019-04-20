Медведев отреагировал на ситуацию с пожарами в Забайкалье

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился оказать помощь пострадавшим в результате пожаров в Забайкалье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-секретаря Олега Оспипова.

Как отмечается, он провел телефонный разговор с главой МЧСРоссии Евгением Зиничевым и врио губернатора Забайкалья Александром Осиповым.

«...правительство России окажет всю необходимую поддержку людям, потерявшим жилье», — передал Осипов слова главы кабмина.

Он добавил, что Медведев распорядился доставить пострадавших на лечение в федеральные медцентры, если будет такая необходимость.

Ранее сообщалось, что потерпевшими от пожаров в Забайкалье признаны более 340 человек.