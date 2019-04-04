Разведчик оказался владельцем взорванного в Киеве автомобиля

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Источник в правоохранительных органах рассказал о том, что взорванный в Киеве легковой автомобиль Chevrolet Epic принадлежал военному разведчику. Об этом сообщает «Украинская правда».

Согласно полученной информации, в результате произошедшего владелец транспортного средства не пострадал. Однако при взрыве пострадал сам подрывник из-за того, что взрывчатка сработала раньше, чем было запланировано.

Ранее сообщалось, что пострадавший при взрыве мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу.