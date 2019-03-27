Отец Бутиной рассказал о ее пребывании в тюрьме

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Валерий Бутин, отец россиянки Марии Бутиной, арестованной в США, рассказал о ее пребывании в тюрьме. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, в целом девушка чувствует себя нормально, жалоб от нее не поступает. Однако отец россиянки отметил, что у нее наверняка есть проблемы с весом.

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«Сами понимаете, что тюремное питание не самое разнообразное и полезное», — уточнил Бутин.

Он добавил, что для того, чтобы не впасть в депрессию, Мария Бутина занимается спортом, читает, занимается математикой с одной из заключенных.

Ранее сообщалось, что отец Бутиной рассказал о ее проблемах в американской тюрьме.

В декабре 2019 года Бутина заключила сделку со следствием, признав себя виновной по обвинению в заговоре и начала сотрудничать с федеральными и местными властями в расследовании.