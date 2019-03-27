Полицейский расстрелял напарника из-за ссоры в Турции

В турецком аэропорту Кайсери полицейский несколько раз выстрелил коллегу после ссоры, а затем в себя. Об этом сообщает The Independetnt.

Как отмечается, причиной инцидента стал бытовой конфликт.

Уточняется, что правоохранитель совершил не менее четырех выстрелов. Затем оба мужчины были доставлены в больницу. В данный момент об их состоянии ничего неизвестно.

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В материале говорится, что произошедшее вызвало панику среди населения.

Ранее сообщалось, что в Германии мужчина устроил стрельбу на улице.