Полицейский расстрелял напарника из-за ссоры в Турции
В турецком аэропорту Кайсери полицейский несколько раз выстрелил коллегу после ссоры, а затем в себя. Об этом сообщает The Independetnt.
Как отмечается, причиной инцидента стал бытовой конфликт.
Уточняется, что правоохранитель совершил не менее четырех выстрелов. Затем оба мужчины были доставлены в больницу. В данный момент об их состоянии ничего неизвестно.
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В материале говорится, что произошедшее вызвало панику среди населения.
Ранее сообщалось, что в Германии мужчина устроил стрельбу на улице.