Мадуро: Венесуэла сама решит свои проблемы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро написал в твиттере, что страна самостоятельно решит свои проблемы.

«Империя и ее лакеи должны понять, что в Венесуэле царит самоопределение народа. Мы решим проблемы в национальном союзе с боливарианским правительством, которое я возглавляю. Вместе ради Венесуэлы!», — написал Мадуро.

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Ранее США запросили экстренное заседание в Совбезе ООН по Венесуэле.

В настоящий момент неизвестно, представят ли на голосование Соединенные Штаты проект резолюции по урегулированию кризиса в Венесуэле.

Также 25 февраля США ввели санкции против губернаторов Венесуэлы.