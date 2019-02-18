Провалившегося под лед спасли прохожие в Перми

В Перми проходящие мимо люди заметили провалившуюся под лед женщину и спасли ее. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения края.

Отмечается, что женщина провалилась под лед на реке и стала тонуть, но прохожие пришли на помощь и вытащили ее из воды.

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По данным ведомства, женщина после спасения отказалась от медицинской помощи.

«На поступивший в скорую помощь вызов сразу была назначена бригада. Но через 8 минут пришел отказ». — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что трое туристов из России чуть не утонули в Таиланде.