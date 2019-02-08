В Уганде арестовали журналистов «Би-би-си» за хранение лекарств

Полиция Уганды арестовала группу журналистов «Би-би-си» за незаконное хранение лекарств, отпускаемых по рецепту, сообщает Reuters.

Среди задержанных были два угандийца и один кениец, работавшие на британское СМИ, а также жена местного журналиста из NBS Television и водитель. У них изъяли четырнадцать коробок с таблетками.

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Представитель правительства Великобритании заявил, что журналисты помогают разоблачать кражу и продажу угандийских лекарств в соседнем Южном Судане и Демократической Республике Конго, и потребовал их немедленного освобождения.

«Мне еще предстоит выяснить логику того, почему полиция арестовала этих журналистов, которые, на мой взгляд, помогали правительству раскопать гниль, которая существует в системе. Они должны быть освобождены безоговорочно», — сказал представитель правительства.

Издание отмечает, что система здравоохранения Уганды пронизана коррупцией. Врачи и медсестры часто жалуются на нехватку перчаток, лекарств и вакцин.

Ранее сообщалось, что в США задержали российского журналиста на фоне вопроса о «российском вмешательстве» в американские выборы.