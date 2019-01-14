МЧС предупредило об угрозе дальнейшего обрушения дома в Шахтах
Сохраняется угроза дальнейшего обрушения конструкций в доме после взрыва газа в доме в городе Шахты Ростовской области, передает ТАСС со ссылкой на данные ГУ МЧС.
Про вероятность возникновения нового обвала конструкций в поврежденном при взрыве дома в городе Шахты Ростовской области рассказал руководитель ГУ МЧС по региону Вячеслав Бутко.
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«Сейчас спасателями проводятся мероприятия по укреплению несущих конструкций и межэтажных перекрытий лестничных маршей», — заявил Бутко.
Он добавил, что эти меры предосторожности нужны, чтобы не допустить дальнейшего обрушения.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отреагировал на происшествие в городе Шахты Ростовской области.