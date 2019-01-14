МЧС предупредило об угрозе дальнейшего обрушения дома в Шахтах

__is_photorep_included12126793: 1

Сохраняется угроза дальнейшего обрушения конструкций в доме после взрыва газа в доме в городе Шахты Ростовской области, передает ТАСС со ссылкой на данные ГУ МЧС.

Про вероятность возникновения нового обвала конструкций в поврежденном при взрыве дома в городе Шахты Ростовской области рассказал руководитель ГУ МЧС по региону Вячеслав Бутко.

Реклама

«Сейчас спасателями проводятся мероприятия по укреплению несущих конструкций и межэтажных перекрытий лестничных маршей», — заявил Бутко.

Он добавил, что эти меры предосторожности нужны, чтобы не допустить дальнейшего обрушения.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отреагировал на происшествие в городе Шахты Ростовской области.