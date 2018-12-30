Генпрокурор Украины узнал фамилию заказчика убийства Гандзюк

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что знает фамилию заказчика убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, передает РИА «Новости».

Он добавил, что фамилия будет названа, когда следователь-прокурор будет иметь достаточно доказательств.

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Ранее в Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк могла быть убита из-за расследования незаконной вырубки леса.

По данным ведомства, речь идет о преступной схеме должностных и служебных лиц органов власти и местного самоуправления Херсонской области.