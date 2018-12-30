Генпрокурор Украины узнал фамилию заказчика убийства Гандзюк
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что знает фамилию заказчика убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, передает РИА «Новости».
Он добавил, что фамилия будет названа, когда следователь-прокурор будет иметь достаточно доказательств.
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Ранее в Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк могла быть убита из-за расследования незаконной вырубки леса.
По данным ведомства, речь идет о преступной схеме должностных и служебных лиц органов власти и местного самоуправления Херсонской области.