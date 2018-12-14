Мужчина устроил поножовщину в здании суда в Ростовской области

В здании Батайского суда в Ростовской области мужчина напал с ножом на пристава и полицейского, сообщается на сайте управления СК по региону.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в четверг, 13 декабря. Сообщается, что мужчина зашел в здание суда и ударил ножом в область груди судебному приставу.

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«После этого подозреваемый покинул помещения суда и, удерживая в руке нож, попытался скрыться. В ходе задержания он нанес удар ножом сотруднику полиции», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

В ведомстве добавили, что подозреваемый состоит на учете у врача-психиатра.

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