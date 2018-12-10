Медведев расширил список жизненно важных лекарств

<img src="//img.gazeta.ru/files3/11/11825011/Depositphotos_1011610_l-2015-pic905-895x505-84627.jpg">

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал закон о расширении списка жизненно важных лекарственных средств с 699 до 735. Слова премьера передает РИА «Новости».

На встрече с вице-премьерами Медведев напомнил, что намерение расширить список жизненно важных лекарств он озвучивал ранее во время интервью со СМИ.

Реклама

«Хочу сообщить, что я подписал решение о его расширении до 735 позиций», — сказал Медведев.

Он добавил, что в список будут включены как новые лекарства, так и дополнительные лекарственные препараты. Также премьер подчеркнул, что одно из включенных в список лекарств находится в перечне дорогостоящих лекарственных препаратов.

Ранее сообщалось, что в России пропало жизненно важное лекарство для шизофреников.