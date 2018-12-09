В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до утра понедельника, 10 декабря, в связи с гололедом. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
Согласно обозначениям Гидрометцентра, «желтый» уровень обозначает, что погода потенциально опасна.
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Отмечается, что период предупреждения действует с 21.00 9 декабря в течение 12 часов.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.