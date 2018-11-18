Синоптики рассказали, сколько в Москве пролежит снег

Руководитель отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев рассказал, что снежный покров, который образуется в Москве к утру воскресенья, 18 ноября, пролежит несколько дней, передает ТАСС.

«Устойчивый снежный покров образуется в Москве в конце ноября, но снег, который выпадет в Москве в ночь с субботы на воскресенье, скорее всего, не растает сразу и пролежит несколько дней», — добавил Голубев.

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Также сообщается, что относительно теплая погода на выходных на следующей неделе сменится похолоданием, температура будет примерно на 2°С ниже нормы.

В понедельник, 19 ноября, температура может упасть до -5°С, примерно на таком уровне она будет держаться всю неделю, добавил синоптик. Осадков, по его словам, не ожидается, будет солнечно и сухо.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее синоптики рассказали, когда в Москву придут трескучие морозы.