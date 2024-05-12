ЦСКА жестко раскритиковали за шестое место в чемпионате России

Бывший член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин раскритиковал трансферную политику московского ЦСКА и заявил, что клуб должен быть чемпионом России «с отрывом», а не «болтаться» на шестом месте. Слова Созина приводит Legalbet.

«У ЦСКА очень слабый вкус на футболистов. Вот был у них такой заслуженный тренер Сальков, выигрывавший Олимпиаду вместе с Бышовцем. Он руководил селекционной службой и привез Карвальо и Вагнера. Вот это вкус!

А сейчас у нынешнего руководства вкус на Фукса, Гайича и двух парней 13 лет, которые на лавке сидят, потому что за молодежку играть не могут», — сказал Созин.

Также бывший функционер выразил мнение, что в руководстве ЦСКА царит беспорядок и соперничество между собой.

«Кто-то же должен ответить: почему команда потеряла 23 очка? ЦСКА с отрывом чемпионом должен был быть, а они болтаются на шестом месте. Непонятно, кто руководит клубом. Раньше был Гинер, было понятно. Вот когда два лагеря там воевать закончат, тогда и все будет», — сказал Созин.

В данный момент ЦСКА располагается на шестом месте в таблице чемпионата России с 42 очками в активе. Команда одержала 10 побед, 12 раз сыграла вничью и шесть раз проиграла.

До конца розыгрыша Российской премьер-лиги ЦСКА осталось сыграть два матча — против «Пари НН» в гостях и с «Уралом» дома.

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