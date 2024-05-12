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Росавиация начала расследование инцидента с самолетом над трассой в Подмосковье

Росавиация установила, какой самолет напугал водителей на Ярославском шоссе

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Росавиация расследует инцидент с самолетом, который 11 мая на малой высоте пролетел над Ярославским шоссе в Подмосковье. Об этом сообщается в Telegram-канале «Представитель Росавиации».

«Предварительно: на севере Подмосковья однодвигательный двухместный учебно-тренировочный самолет чехословацкого производства – Zlin Z 142 совершил пролет на предельно малой высоте над федеральной автодорогой М8 «Холмогоры», — отмечается в сообщении.

Пролет самолета на малой высоте над трассой, по которой двигались автомобили, был записан видеорегистратором одной из машин. На кадрах видно, что самолет, летящий навстречу потоку машин, резко снижается над дорогой и проходит над ней на малой высоте. Пытаясь уклониться от летательного аппарата, водитель машины резко принял вправо, на обочину.

Ранее стало известно, что против водителя упавшего в Мойку автобуса возбудили дело о фиктивной регистрации мигрантов.

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