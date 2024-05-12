Бородина раскрыла, как часто Омаров видится с дочерью

Телеведущая Ксения Бородина рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее бывший муж, бизнесмен Курбан Омаров, редко видится с дочерью Теоной.

Бородина отметила, что не запрещает дочерям контактировать с отцами. По ее словам, здесь стоит вопрос в желании ее экс-супругов.

«Я не представляю, как можно не видеть этих детей месяцами. А кто-то и годами», — поделилась телеведущая.

Бородина отметила, что никогда не говорила ничего плохого в адрес отцов ее детей. Телеведущая старается отзываться о бывших мужьях только хорошо. Она объяснила, что ей «дороже всего на свете» психика своих дочерей.

Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

Бородина не раз рассказывала, что бывшие мужья практически не помогают дочерям финансово, поэтому она обеспечивает детей сама.

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