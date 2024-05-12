Еще двое погибших извлечены из-под завалов многоквартирного жилого дома в Белгороде. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«К сожалению, еще двое погибших извлечены из-под завалов в Белгороде», — говорится в сообщении.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что спасатели извлекли из-под завалов тело одного мужчины. До этого он сообщал о первых двух погибших.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Ранее Путин выслушал доклады по ситуации в Белгороде.