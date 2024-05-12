Российские военные записали видеообращение из Харьковской области

Российские бойцы группы войск «Север» записали видеообращение из Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

На кадрах трое мужчин в военной форме стоят рядом с дорожным указателем «Гатище». Населенный пункт с таким названием есть в Харьковской области.

«Гатище освобождено. Это было легко», — сказал один из них и добавил, что противник оставил позиции без боя. «Волчанск, жди. Мы скоро будем», — добавил он.

11 мая в Белом доме США заявили, что Россия начинает наступление на Харьков. Советник по нацбезопасности Джон Кирби признал последние успехи ВС РФ в Донбассе и связал их с задержкой военной помощи США, которую долго не одобрял конгресс.

12 мая До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подразделения украинских войск, которые пытаются удержать свои позиции в Харьковской области, испытывают значительные сложности.

По его словам, на прошедшей неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась. Главнокомандующий ВСУ добавил, что для усиления обороны принимаются все необходимые меры и решения, включая кадровые.

Ранее на Украине сообщили о серии взрывов в Харькове.