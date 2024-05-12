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Политика

Военная операция на Украине, день 809-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 809-й день

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Станислав Красильников/ТАСС
Российские силы ПВО уничтожили две оперативно-тактические ракеты «Точка-У» над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. Губернатор региона Вячеслав Гладков доложил о последствиях вечернего обстрела накануне: 29 человек пострадали, 300 квартир в 85 многоэтажных домах повреждены. Украинский беспилотник упал на площадку Волгоградского НПЗ и взорвался, возникший пожар был оперативно потушен. В бундестаге предложили применять западные зенитные комплексы с территории стран НАТО для противодействия российским ракетам над Украиной, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:41

09:33

Сирену ракетной опасности отменили в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

09:18

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности.

09:07

В результате повторной атаки дронов в Шебекино Белгородской области повреждены два промышленных предприятия. «На одном из них повреждена кровля производственного помещения, на другом повреждено помещение столовой. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

08:55

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ был ранен мужчина 1982 года рождения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

08:37

08:24

После массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ в больнице остаются 17 человек, в том числе один ребенок, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Двое пациентов в тяжелом состоянии.

08:13

Спикер минобороны Украины Дмитрий Лазуткин в связи с новым законом о мобилизации заявил об окончании «той спокойной жизни», которой жила часть населения страны. «Если говорить глобально, то с 18 мая, когда вступает в силу закон о мобилизации, то, прежде всего, меняется и подход к этой войне. Потому что та история, когда часть людей воюет и постоянно находится на фронте, а часть живет своей спокойной жизнью, очевидно, что этому уже приходит конец», — цитирует Лазуткина издание «Страна».

08:05

08:03

Украинские войска атаковали Донецк с применением дрона-камикадзе, сообщило представительство ДНР в СЦКК. Кроме того, в 7:00 ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам города.

08:01

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 809-го дня специальной военной операции России на Украине.

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