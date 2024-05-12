Военная операция на Украине, день 809-й

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Спикер минобороны Украины Дмитрий Лазуткин в связи с новым законом о мобилизации заявил об окончании «той спокойной жизни», которой жила часть населения страны. «Если говорить глобально, то с 18 мая, когда вступает в силу закон о мобилизации, то, прежде всего, меняется и подход к этой войне. Потому что та история, когда часть людей воюет и постоянно находится на фронте, а часть живет своей спокойной жизнью, очевидно, что этому уже приходит конец», — цитирует Лазуткина издание «Страна».