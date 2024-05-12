Военная операция на Украине, день 809-й

Сирену ракетной опасности отменили в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В результате повторной атаки дронов в Шебекино Белгородской области повреждены два промышленных предприятия. «На одном из них повреждена кровля производственного помещения, на другом повреждено помещение столовой. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ был ранен мужчина 1982 года рождения, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
После массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ в больнице остаются 17 человек, в том числе один ребенок, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Двое пациентов в тяжелом состоянии.
Спикер минобороны Украины Дмитрий Лазуткин в связи с новым законом о мобилизации заявил об окончании «той спокойной жизни», которой жила часть населения страны. «Если говорить глобально, то с 18 мая, когда вступает в силу закон о мобилизации, то, прежде всего, меняется и подход к этой войне. Потому что та история, когда часть людей воюет и постоянно находится на фронте, а часть живет своей спокойной жизнью, очевидно, что этому уже приходит конец», — цитирует Лазуткина издание «Страна».
Украинские войска атаковали Донецк с применением дрона-камикадзе, сообщило представительство ДНР в СЦКК. Кроме того, в 7:00 ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам города.