Какие китайские машины нельзя покупать подержанными

Выбирая китайский автомобиль с пробегом, лучше воздержаться от покупки машин, выпущенных 10-15 лет назад, а также редких моделей, которые продавались в России малым тиражом, говорят опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Больше всего проблем доставят те подержанные китайские автомобили, которые продавались на российском рынке в малых количествах — с покупкой запчастей для них сейчас большие проблемы, предупреждает вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

«Попробуйте найти, например, Chery Amulet — совершенно неудачный автомобиль, который по потребительским свойствам напоминал «Жигули» и доставлял массу проблем своим владельцам. В Китае я видел такой автомобиль в такси, подушка заднего дивана у него была направлена вниз — так, что пассажир с нее сползал», — отметил Хайцеэр в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, автомобили этой модели были относительно популярны в России из-за низкой цены,

однако производили впечатление небезопасных, неспособных выдержать хотя бы легкое столкновение.

В первую очередь на вторичном рынке стоит избегать китайских автомобилей, выпущенных до 2015 года, потому что по технологиям, качеству сборки и уровню проработки эти машины находились на низком уровне, отметил в беседе с «Газетой.Ru» автоэксперт Петр Баканов.

«В первую очередь это продукция марки Lifan

— хетчбэки Smily, кроссоверы X60, седаны Solano. Этой марки уже не существует, есть большой вопрос с поиском запчастей, и что самое главное — ни по одному из критериев эти машины не блистали. Ни по коррозионной стойкости, ни по агрегатной части, ни по электрике и электронике», — сказал Баканов «Газете.Ru».

Кроме того, автомобили Lifan плохо перепродаются, добавил он. К этому же разряду можно отнести автомобили Chery до 2010-х годов выпуска, включая Chery Amulet и QQ, не отличающиеся коррозионной стойкостью. Это же справедливо для седана Chery Bonus, который также плохо сопротивляется коррозии, обладает слабой подвеской и был непопулярным на российском рынке, уточнил Баканов. К машинам, от покупки которых на вторичном рынке лучше отказаться, эксперт относит также седан Geely Emgrand первого поколения.

Агрегаты решают

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков полагает, что при выборе подержанного автомобиля следует оценивать техническое состояние каждого конкретного экземпляра и обращать внимание на то, каким двигателем и трансмиссией оснащен автомобиль.

«Почти все китайские машины оборудуются турбомоторами и роботизированными коробками либо вариаторами. Когда вы покупаете машину со значительным пробегом — порядка 80-150 тыс. км, — этим агрегатам стоит уделять повышенное внимание», — предупредил Кадаков.

Китайцы научились воспроизводить технологии производства этих агрегатов по лицензии, комбинированно или сами, но работают они нестабильно. Хорошо, если тот или иной агрегат выпущен китайским отделением известного мирового поставщика, такого как BorgWarner или Aisin, если это малоизвестный китайский производитель, то риски выше, добавил он.

«Кроме того, нужно обращать внимание на состояние кузова, потому что каждый второй китайский автомобиль плохо защищен от коррозии. Очень много моделей, у которых уже через год на кузове проступает ржавчина. Редко на каких китайских машинах хорошо обработаны мастикой сварные швы или нанесен «антигравий», — посетовал Кадаков.

Важные факторы при выборе подержанного автомобиля китайской марки — наличие официального представительства в России, указывает руководитель отдела маркетинга и PR дилера «БорисХоф» Аркадий Григорьев.

«Самая главная проблема старых китайских автомобилей — качество лакокрасочного покрытия и надежность агрегатов. Эти проблемы массово стали пропадать на автомобилях китайского производства после 2019 года. На данный момент на многие китайские бренды предоставляется официальная гарантия до от 5 до 7 лет», — отметил Григорьев в беседе с «Газетой.Ru».

По данным «Авто.ру» за апрель 2024 года, китайские марки занимают лишь 3,4% сегмента автомобилей с пробегом, и говорить об устойчивой картине спроса пока сложно, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе классифайда.

«Средний срок продажи подержанной машины китайской марки на текущий момент составляет 31 день. По некоторым моделям этот показатель больше. В частности,

кроссоверы Haval H9, выпущенные 3-5 лет назад, в среднем снимались с продажи через 47 дней.

Следом также идет группа внедорожников не старше 5 лет: Chery Tiggo 8 Pro, Haval F7, Geely Coolray. Все три модели в средним снимают с продажи через 38 дней», — рассказали в «Авто.ру».