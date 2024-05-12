Битва противников России: Литва выбирает президента

Утром 12 мая по всей Литве открываются избирательные участки в рамках первого тура президентских выборов. В этот раз литовцы не только голосуют за будущего главу государства, но и принимают решение о введении института двойного гражданства на референдуме. Фавориты гонки — президент Гитанас Науседа, премьер Ингрида Шимоните и адвокат Игнас Вегеле. Выбивается из перечня претендентов врач Эдуардас Вайткус, единственный выступающий за сотрудничество с Россией. Чего ждать от голосования в Литве — в материале «Газеты.Ru».

Литва — парламентская республика, но президент в ней избирается прямым тайным голосованием. Текущая избирательная кампания стартовала в досрочном формате еще 7 мая. Основным днем для голосования в первом туре выборов стало 12 мая.

В бюллетене литовцам предстоит выбрать одного из восьми кандидатов. В списке: действующий президент Гитанас Науседа, премьер-министр Ингрида Шимоните, адвокат Игнас Вегеле, врач Эдуардас Вайткус, экс-замгенсека НАТО Гедримас Еглинскас, вице-спикер парламента Андрюс Мазуронис, бывший глава Конституционного суда Дайнюс Жалимас и парламентарий Ремигиюс Жемайтайтис.

Если ни один из претендентов не сможет получить больше 50% голосов, то второй тур президентских выборов состоится 26 мая. В следующий этап пройдут двое политиков, получивших больше всего поддержки со стороны избирателей. По результатам опроса Vilmorus, уверенно лидирует в гонке Науседа с 40,2% голосов репондентов. На втором месте — юрист Вегеле с 10,6% поддержки, затем — Шимоните (8,9%), и на четвертой строчке — депутат Жемайтайтис (5,1%). Все остальные политики набирают меньше 3%. Не определились с мнением около 15,2% избирателей, а еще 6,5% не собираются голосовать.

Помимо выборов президента, литовцам предстоит и определить судьбу института двойного гражданства на референдуме, который проводится вместе с голосованием за главу государства . Речь идет об исключении из конституции Литвы положения, запрещающего гражданам приобретать подданство другой страны. Как разъясняли власти, в случае успеха получить двойное гражданство, в частности, смогут те, кто уехал из Литвы в государства Евросоюза и НАТО, но не смогут те, кто выбрал местом пребывания Россию.

«Темные лошадки» гонки

Президентская кампания в Литве преимущественно сконцентрировалась на вопросах внешней политики, влиять на которую частично может глава государства. Основная тема последних лет — конфликт на Украине. Литва тут занимает сторону Киева, поддерживая его оружием и финансами, одобряет масштабные санкции против России и выступает за их постоянное ужесточение на уровне Евросоюза.

close 100% Эдуардас Вайткус Global Look Press

Науседа и Шимоните как представители власти эту линию разделяют, а остальные претенденты в целом ее поддерживают. Отличную от них позицию занимает самовыдвиженец, врач Эдуардас Вайткус. Он подмечал необходимость налаживания контактов с Россией, называл президента РФ Владимира Путина опытным политиком и даже высказывал непопулярное на Западе мнение о Крыме.

«Крым принадлежит России. Раньше Крым принадлежал Украине. Еще раньше Крым принадлежал Советскому Союзу. Еще раньше Крым принадлежал царской России — так мы дойдем до греческих городов или до Крымского ханства <...> раз мы признали Косово, то мы просто обязаны признать Крым, потому что другого выхода у нас нет», — указывал Вайткус.

Частично выделяется и адвокат Вегеле, выступавший против ухудшения отношений Литвы с Белоруссией, которое происходит параллельно с противостоянием России. По его мнению, сотрудничество с Минском помогает «защитить» республику от Москвы. При этом, по информации литовских СМИ, подконтрольный семье Вегеле бизнес мог обходить санкции против России и Белоруссии, хотя сам кандидат это отрицает.

Расклад сил

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что Науседа имеет хорошие шансы победить на выборах. По словам руководителя Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николая Межевича, в пользу действующего президента играют западные «кураторы», а не рейтинги среди населения.

«Скорее всего, результатом голосования станет переизбрание Науседы президентом Литвы. Его кураторы довольны работой политика на этом посту, и это значит гораздо больше, чем мнение литовского народа», — пояснил эксперт.

В свою очередь старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что исход выборов вряд ли будет определен в первом туре голосования.

«Судя по опросам общественного мнения, нас ожидает второй тур. Вероятно, в него пройдут Науседа и Шимоните. То есть повторяется сценарий прошлых президентских выборов. Тогда ситуация развивалась похожим образом, Науседа и Шимоните вышли во второй тур, и первый в нем победил, набрав обычное большинство голосов», — добавил эксперт.

Без надежды на перемены

Лидерами гонки можно назвать Науседу, Шимоните и Вегеле: каждый из них имеет шансы выйти во второй тур выборов, если победитель не определится в первом раунде. По факту выигрыш любого из этих политиков мало что поменяет в отношениях Литвы и России, которые сведены к минимуму на фоне специальной военной операции на Украине.

С точки зрения Николая Межевича из Института Европы, любой реально проходной кандидат на выборах в Литве занимает одну и ту же позицию по отношению к Москве.

«Все происходящее как для России, так и для Белоруссии не имеет существенного значения. Кто победит, нам неважно. Даже если будет смена власти, то это будет шило на мыло», — отметил он.

По мнению Владимира Оленченко из ИМЭМО РАН, среди участников выборов нет людей, настроенных на серьезные изменения внешней и внутренней политики Литвы.

«Лишь один из кандидатов решился вслух говорить о необходимости стремления к нормализации отношений с Россией, да и не только Вильнюсу, а всей Европе. Однако, судя по всему, он не обладает электоральным запасом для того, чтобы добиться как-то весомых результатов на выборах. Впрочем, какие-то колебания в литовском обществе все же наблюдаются, в том числе неприятие нынешней внешней политики властей», — подчеркнул эксперт.