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Владимир Стержаков раскрыл, почему ушел из МХАТа: «Это была подлость»

Актер Владимир Стержаков заявил, что ушел из МХАТа из-за клеветы Садальского

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Владимир Стержаков признался в шоу «Секрет на миллион», что был вынужден уйти из театра МХАТ, в котором работал 20 лет.

По словам Стержакова, в один день вышла компрометирующая статья, в которой говорится, что он якобы нелестно отзывался о руководителе МХАТа Олеге Табакове и его жене Марине Зудиной. Актер заявил, что клевету о нем написал коллега Станислав Садальский. Он заявил, что это была подлость.

После статьи у Стержакова начались проблемы с ролями.

«20 лет я отыграл в театре, и были главные роли, а тут мне досталась проходная роль почти без слов», — вспомнил артист.

Стержаков признался, что не обговаривал ситуацию с Табаковым. Он не видел смысла оправдываться за то, чего не было.

«Это было очень обидно. Решение принимал тяжело. Сердце кровью обливается даже сейчас. Это мой театр. Были приглашения от других театров, ведущих театров, но не могу», — поделился актер.

Владимир Стержаков начал свою карьеру, когда был принят в труппу МХАТа в 1981 году, где прослужил до 2001-го. Через пять лет он дебютировал в кино в драме «Плюмбум, или Опасная игра». В 2018-м он удостоился звания заслуженного артиста России.

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