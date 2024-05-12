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Еще один человек обнаружен под завалами в Белгороде

ТАСС: еще один человек обнаружен под завалами в Белгороде

Еще один человек обнаружен на месте частично обрушенного дома в Белгороде, его состояние неизвестно. Об этом сообщает ТАСС.

Также в оперативных службах сообщили, что тела мужчины и женщины были ранее извлечены из-под завалов после обрушения в многоэтажном доме в Белгороде.

«Как установлено, извлеченные тела принадлежат мужчине и женщине. Личности устанавливаются», — отметили там.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что из-под завалов были извлечены тела двоих погибших.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за обстрела Вооруженных сил Украины. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения. Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии. В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Ранее угрозу обрушения объявили на месте разбора завалов рухнувшего дома в Белгороде.

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Обрушение дома в Белгороде
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