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Легенда «Спартака» усомнился, что команде нужно искать нового тренера

Легенда «Спартака» Титов сомневается, что Слишкович должен покинут клуб

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Дмитрий Голубович/Russian Look/Global Look Press

Бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов выразил сомнение в том, что красно-белым нужно искать нового главного тренера вместо Владимира Слишковича, передает »Спорт-Экспресс».

«А нужно ли убирать Слишковича с поста главного тренера? Тут я не советчик. Надо находиться внутри команды. Если команда не проиграет «Рубину» и «Оренбургу», то руководителям стоит задуматься о судьбе тренер», — сказал Титов.

В матче 28-го тура чемпионата России «Спартак» сыграл с «Краснодаром» Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в этом матче забил Роман Зобнин, который поразил ворота соперников на 34-й минуте игры.

«Спартак» идет на четвертом месте в турнирной таблице. Клуб, которым руководит исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович, имеет 46 баллов.

До конца чемпионата красно-белые еще сыграют с казанским «Рубином» и «Оренбургом».

Ранее «Спартак» призвали назначить более опытного тренера, чем Слишкович.

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