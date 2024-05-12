Российские силы ПВО сбили вражеский беспилотник над Крымом

В районе Симферополя российскими средствами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об этом заявил глава полуострова в своем Telegram-канале.

«Разрушений и пострадавших нет», – отметил Аксенов.

Он призвал жителей региона соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным сказал, что поддержка военных, принимающих участие в СВО на Украине, является главной задачей для региона.

12 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты прикладывают все возможные усилия, чтобы ускорить поставки оружия Украине, в том числе для создания угрозы Крыму. Дипломат подчеркнул, что в Белом доме надеются на успехи Вооруженных сил Украины в удержании фронта «на востоке».

Ранее в Минобороны России рассказали, какое оружие ВСУ использовали для атаки на Белгород.