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Российские силы ПВО сбили вражеский беспилотник над Крымом

Аксенов: российские силы ПВО сбили дрон ВСУ в районе Симферополя

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В районе Симферополя российскими средствами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об этом заявил глава полуострова в своем Telegram-канале.

«Разрушений и пострадавших нет», – отметил Аксенов.

Он призвал жителей региона соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным сказал, что поддержка военных, принимающих участие в СВО на Украине, является главной задачей для региона.

12 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты прикладывают все возможные усилия, чтобы ускорить поставки оружия Украине, в том числе для создания угрозы Крыму. Дипломат подчеркнул, что в Белом доме надеются на успехи Вооруженных сил Украины в удержании фронта «на востоке».

Ранее в Минобороны России рассказали, какое оружие ВСУ использовали для атаки на Белгород.

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Операция на Украине
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