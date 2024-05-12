От лишнего веса до депрессии: с чем сталкиваются женщины после родов

Первые месяцы материнства — непростое испытание для большинства женщин: гормональные перестройки, изменение обмена веществ, тревога за ребенка — все это серьезно влияет на состояние тела и психики. У матери перестраивается образ жизни, распорядок дня, резко сужается круг общения, меняются приоритеты. Как женщине позаботиться о себе в этот период, «Газете.Ru» рассказал акушер-гинеколог.

Что происходит с женщиной после родов

Как объяснил эксперт Лаборатории «Гемотест», акушер-гинеколог Денис Банный, периодом восстановления называют первые шесть-восемь недель после появления ребенка на свет. Если роды прошли без осложнений, в это время:

— изменяется гормональный фон, перестраиваясь из режима «беременность» в режим «лактация»,

— сокращается до нормального размера и перестает кровоточить матка,

— нормализуется работа опорно-двигательного аппарата и внутренних органов.

Поэтому первые полтора-два месяца после родов врач не рекомендует заниматься спортом.

«В этот период молодой матери обязательно надо посетить гинеколога, который при необходимости назначит дополнительные анализы или УЗИ матки и придатков, обследование щитовидной железы, сможет диагностировать опущение органов малого таза, которое нередко возникает после беременности и родов. Немедленно обращаться к врачу надо, если выделения из влагалища стали обильными или имеют неприятный запах, при повышении температуры тела, болях в области малого таза», — предупредил Денис Банный.

Полное восстановление организма, по словам врача, занимает более длительное время — около года при естественных родах и полтора-два года при кесаревом сечении. И на протяжении этого времени женщина может столкнуться с опасными симптомами, которые нельзя игнорировать.

Послеродовая депрессия

Денис Банный предупредил, что послеродовая депрессия проявляется неконтролируемой плаксивостью, потерей или резким усилением аппетита, апатией, бессонницей или, наоборот, гиперсомнией, нежеланием заниматься ребенком, сильной тревожностью, паническими атаками. Такое состояние провоцируют гормональные нарушения и резкое изменение образа жизни: как правило, только что родившая женщина не высыпается, у нее практически нет личного пространства, не хватает общения и возможности уделить время себе.

«По статистике, послеродовая депрессия развивается у 10–15% матерей. Она может пройти самостоятельно через три-четыре месяца, а может стать хронической. В таком состоянии женщина не может нормально заботиться о ребенке. Если есть признаки нестабильного психологического состояния, нужно обратиться к психологу или психиатру. Часто симптомы начинающейся депрессии путают с проявлениями усталости, поэтому полезно в профилактических целях посетить несколько сеансов психолога вскоре после родов и обсудить с ним свои страхи и сомнения», — рассказал специалист.

В такой ситуации врач призывает близких по возможности помогать женщине с ребенком, почаще общаться с ней на темы, не касающиеся материнства и сопровождать на прогулках.

close 100% Денис Банный, акушер-гинеколог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Личный архив

Дисбаланс микроэлементов

Из-за нехватки железа у 30–40% кормящих матерей развивается железодефицитная анемия, при которой в крови снижается количество эритроцитов, разносящих к тканям кислород. Акушер-гинеколог объяснил, что из-за этой особенности возникает гипоксия (нехватка кислорода) — женщина хронически чувствует себя уставшей, у нее снижается иммунитет, могут обостриться хронические заболевания. Также доктор обращает внимание, что у многих беременных и родивших не хватает витамина D и кальция, что приводит к снижению иммунитета, проблемам с зубами, ломкости волос и ногтей и ухудшению качества кожи.

«Молодым матерям необходимо сдать общий и биохимический анализ крови, при необходимости — анализ крови на ферритин, витамин D, кальций. В зависимости от их результатов врач назначит лечение.

По согласованию с врачом всем женщинам в послеродовом периоде рекомендуется принимать препараты железа в течение одного-трех месяцев, а также витаминные комплексы на протяжении всего периода лактации.

Если во время беременности ухудшилось состояние зубов, необходимо обратиться к стоматологу: в период лактации разрешено проводить практически все лечебные манипуляции — от профгигиены до протезирования», — пояснил Денис Банный.

Обострение хронических заболеваний

Беременность может спровоцировать обострение хронических заболеваний, поэтому при их наличии гинеколог рекомендует обязательно записаться после родов на прием к специалисту.

Так, по словам врача, у 14% женщин во время беременности под воздействием гормонов развивается гестационный диабет — нарушение обмена углеводов. После родов он проходит, но примерно у половины таких женщин в течение 5–15 лет после рождения ребенка может развиться сахарный диабет 2-го типа (неинсулинозависимый). Чтобы предотвратить это, акушер-гинеколог призывает женщин с гестационным диабетом в анамнезе регулярно сдавать анализ на уровень глюкозы в крови.

Проблемы с опорно-двигательным аппаратом

Во время беременности позвоночник женщины испытывает сильнейшую нагрузку (под воздействием гормона релаксина растягиваются связки, становятся более подвижными суставы). Врач объяснил, что в норме после родов опорно-двигательный аппарат восстанавливается в течение нескольких месяцев, но иногда этот процесс затягивается, тогда из-за излишней подвижности крестцово-подвздошного сустава женщина может испытывать боли в спине.

«Из-за постоянного ношения растущего ребенка на руках или кормления его грудью в одной позе могут развиться остеохондроз или сколиоз, при котором часто защемляются нервные волокна, что вызывает сильную боль в пояснице. Не стоит терпеть боли в спине и бесконтрольно использовать обезболивающие мази. Лучше как можно раньше обратиться к хирургу, который сможет выявить причину заболевания и назначить препараты, физиотерапию, лечебную физкультуру, массаж», — посоветовал Денис Банный.

Лишний вес

Врач уверяет, что лишние килограммы после родов — это не только вопрос эстетики. Избыточная масса тела может привести к развитию сахарного диабета и другим нарушениям обмена веществ, а также создает дополнительную нагрузку на суставы и связки, сердечно-сосудистую систему.

«В большинстве случаев избавиться от лишних килограммов помогают здоровый рацион, длительные прогулки и полноценный сон. Через два-три месяца после родов можно добавлять физические нагрузки — гимнастику, йогу, плавание, бег. А вот с силовыми тренировками стоит подождать.

Не рекомендуются также жесткие диеты: они вредны всем, а для кормящей матери особенно опасны.

Если сбалансированное питание, физнагрузки и прогулки не приносят результата, стоит записаться на прием к терапевту, который сможет определить, к какому узкому специалисту нужно обратиться с этой проблемой — эндокринологу, диетологу, гастроэнтерологу», — объяснил акушер-гинеколог.