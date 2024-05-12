Еще одного погибшего нашли под завалами в Белгороде

Еще один погибший найден под завалами частично обрушившегося дома в Белгороде. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Отмечается, что всего из-под завалов извлечены тела пятерых человек.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прибыл на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telegram-канале, что массированный обстрел Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) связан с поражениями на фронте.

Ранее Гладков уточнил информацию о пострадавших после удара по Белгороду.