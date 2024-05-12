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Комитеты Госдумы поддержали всех кандидатов на посты вице-премьеров и министров

Жуков: Госдума поддержала всех кандидатов на посты вице-премьеров и министров

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Комитеты Госдумы поддержали всех предложенных премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным кандидатов на должности заместителей председателя кабинета министров. С таким заявлением выступил первый зампредседателя ГД Александр Жуков, чьи слова передает РИА Новости.

Согласно его информации, 18 профильных комитетов рассмотрели кандидатуры зампредседателей правительства и на должности министров.

«Сейчас все заседания закончились», — констатировал Жуков.

Все заявленные кандидатуры получили поддержку со стороны парламентариев, заключил политик.

10 мая прошло пленарное заседание, на котором депутаты проголосовали по вопросу об утверждении кандидатуры председателя правительства. Перед этим нынешний премьер Михаил Мишустин выступил с докладом и ответил на вопросы присутствующих. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 13 мая депутаты рассмотрят кандидатуры вице-премьеров, а 14 мая — министров.

Ранее в Госдуму поступили кандидатуры на должности вице-премьеров и министров.

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