Судьба семи человек остается неизвестной после обрушения дома в Белгороде

Судьба семи человек по-прежнему остается неизвестной после частичного обрушения жилого десятиэтажного дома в Белгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Остается неизвестной судьба семи человек», – сказал собеседник агентства.

До этого сообщалось об обнаружении еще одного человека на месте частично обрушенного дома в Белгороде, его состояние неизвестно. В оперативных службах отметили, что ранее из-под завалов были извлечены тела мужчины и женщины.

12 мая в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. После этого город подвергся массированному обстрелу ВСУ, в результате которого обрушился подъезд жилого дома с 1-го по 10-й этаж. На данный момент известно о 20 пострадавших жителях города, включая двоих несовершеннолетних.

Ранее в ООН отреагировали на удар по жилому дому в Белгороде.