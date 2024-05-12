Мария Погребняк рассказала о проблемах с самооценкой после первой беременности

Модель и блогерша Мария Погребняк призналась в Telegram-канале, что поправилась на 30 килограмм во время первой беременности.

Погребняк отметила, что с большим трудом избавилась от лишнего веса. Она отметила, что набранные килограммы «больно» ударили по ее самооценке. Блогерше было тяжело двигаться.

«И было ощущение, что я, как в фантастическом фильме, попала в чужое, незнакомое мне тело. С тех пор я предпочитаю поддерживать вес. Это значительно легче, чем сбрасывать накопленное», — поделилась модель.

Погребняк рассказала, что сейчас ежедневно занимается спортом. Она начала снова ходить в спортивный зал после отдыха в Турции.

Погребняк воспитывает троих сыновей – Артема, Павла и Алексея, от бывшего мужа, футболиста Павла Погребняка. В сентябре 2023 года Мария развелась с футболистом Павлом. Они были в браке восемь лет.

В марте 2024-го Погребняк сообщила в шоу «Это нормально?», что в скором времени выйдет замуж. Она не уточнила дату проведения церемонии. Ведущая программы и близкая подруга блогерши Ольга Бузова удивилась ее заявлению. Как оказалось, она не знала о помолвке приятельницы.

Ранее Полина Гагарина назвала феномен Бузовой.