Спасатели МЧС РФ на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде, 12 мая 2024 года

«Люди кричат под завалами»: в Белгороде при обстреле рухнули сразу 10 этажей дома Три спасателя пострадали при обрушении крыши дома в Белгороде

В Белгороде в жилую многоэтажку попали обломки сбитой ракеты. В результате в один миг обрушился весь подъезд с первого по десятый этаж. Во время разбора завалов на спасателей рухнула крыша дома, специалисты допускают возможность и третьего обрушения. Официально о погибших пока не сообщается, число пострадавших, неофициально, перевалило за 30 — среди них двухмесячный младенец.

В Белгороде при массированном обстреле ВСУ обрушился целый подъезд жилой многоэтажки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж», — передал губернатор.

close Спасатели МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде, 12 мая 2024 года На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде, 12 мая 2024 года На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде, 12 мая 2024 года Оказание медицинской помощи пострадавшему в результате обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде, 12 мая 2024 года Сотрудники МЧC и жители города на месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде, 12 мая 2024 года Полную галерею можно посмотреть

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В дом попали фрагменты сбитой ракеты «Точка-У» , уточнило российское Минобороны. ВСУ целились в ТЭЦ, которая находится через дорогу от задетого дома, пишет Telegram-канал Shot. Обломки ракеты прилетели в район третьего этажа многоэтажки.

Всего на город были направлены шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО Vampire и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Все уничтожили, согласно сводке Минобороны.

Местные жители заметили сильный дым в районе разрушенного дома около 11:22 мск. Оказалось, что обрушился один из восьми подъездов дома №55А по улице Щорса, всего рухнули 40 квартир.

Спасатели были на месте к 11:47 и начали разбирать завалы. Им помогали простые белгородцы, в том числе из соседних домов. Люди выстроили цепочку, по которой передавали сверху вниз вещи.

Cпустя примерно час после начала разбора рухнула часть крыши дома или «верхняя плита» подъезда. Белгородские каналы писали, что под ней могли оказаться спасатели.

Гладков, который находится на месте происшествия, на этом фоне попросил горожан воздержаться от «лишней суеты».

«Сейчас просто лишней суеты не надо, хорошо? Ну видите, слишком все опасно здесь. Крыша обрушилась, пока тоже не понимаем, какое количество жертв. Пока не видим ни одного человека погибшего. Но пока сложно все. Еще раз, силы есть. Не надо скоплений», — обратился губернатор к собравшимся у разрушенного подъезда.

Спасательные работы продолжаются. Разрушения осматривают с помощью беспилотника. Специалисты также поднялись на верхние этажи и пытаются обрезать висящие плиты перекрытия, чтобы они не рухнули. Журналисты опубликовали видео, на котором Гладков лично помогает спасателям, сдвигая вручную с группой людей одну из припаркованных у завалов машин.

Взрыв повредил и оставшуюся часть здания, затронут практически весь дом. Из него эвакуируют всех жителей, две соседние улицы временно перекрыли. Оперативные службы считают, что есть угроза третьего обрушения .

«Там в округе все разнесло, там гаражи, машины — все раскурочено, понимаете, какой силы все это было», — рассказала очевидица из соседнего дома.

Что известно о жертвах

При обрушении погибли семь человек , пишет Telegram-канал Mash. Гладков отрицает это, подчеркивая, что пока погибших не находили. Следственный комитет передал, что всего при массированном обстреле Белгорода и Белгородского района погибла одна женщина, но не указал, где именно.

Спасти из завалов, по последней информации, удалось 16 человек. Общее число пострадавших, по сведениям Shot, достигло 33 человек .

«Среди них два ребенка и трое сотрудников МЧС, на которых обрушился кусок крыши во время поиска людей под завалами. У одного спасателя сломана нога, еще двое отделались незначительными травмами», — пишет Shot.

Официально известно только о 17 пострадавших. «17 пациентов направлены в медицинские организации — раненые, пострадавшие», — указал глава Минздрава Михаил Мурашко.

В числе госпитализированных 16-летний подросток и младенец.

Под обломками могут оставаться еще от 10 до 20 человек. Возможно, среди них семья с тремя детьми. Они жили в обрушившейся квартире на шестом этаже, сейчас не отвечают на звонки, их нет среди погибших и пострадавших.

«Люди кричат под завалами рухнувшего подъезда. Местные говорят, что крик слышно за сто метров от места трагедии», — передавал Mash.

На месте обрушения подъезда стали объявлять минуты тишины, чтобы вычислить местонахождение людей под обломками.

«Нас кто-нибудь слышит?... Громче-громче кричи... Отзовись!... Есть, есть голоса!» — переговариваются спасатели на видео с места ЧП.

Реакция России и Украины

На Украине отрицают причастность ВСУ. Это «информационная провокация России», утверждает глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

«На видео с камер не видно падающих объектов, соответственно, все обвинения россиян в обстреле силами обороны пока не соответствуют действительности... Это мог быть бытовой взрыв, который российская пропаганда сейчас выкручивает», — сообщил Коваленко.

МИД России назвал случившееся терактом и «еще одним кровавым звеном в цепочке преступлений» Киева. Официальный представитель МИД Мария Захарова, заявила, что ВСУ прицельно обстреливают гражданскую инфраструктуру.

«Теракт в Белгороде — нарушение международного гуманитарного права», — подчеркнул посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

Следственный комитет России в свою очередь возбудил уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК).