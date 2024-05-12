Насморк россиянина оказался утечкой спинномозговой жидкости

Хирурги-оториноларингологи в Жуковском провели операцию по закрытию дефекта черепа мужчине вытекающей из носа спинномозговой жидкостью. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

35-летний мужчина обратился к врачам Жуковской больницы. Оказалось, что прозрачные выделения из носа были ликвором — спинномозговой жидкостью, вытекающей из головного мозга.

За несколько месяцев до обращения к врачам мужчина получил черепно-мозговую травму в результате падения с 6-метровой высоты. Утечка ликвора грозила пациенту развитием инфекции в головном и спинном мозге и менингитом.

Врачи выявили у него дефект основания черепа и твердой мозговой оболочки. Через полость носа хирурги-оториноларингологи провели пластику основания и мозговой оболочки.

«Для закрытия дефекта были использованы жировая ткань и фасция, — соединительнотканная оболочка, — бедренной мышцы пациента », — рассказал врач-оториноларинголог Аветис Мартиросов.

После операции мужчину выписали с хорошим самочувствием для амбулаторного лечения.

Ранее мужчине в Подмосковье удалили опухоль, из-за которой простата увеличилась в 20 раз.