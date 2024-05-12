проект

>

Насморк россиянина оказался утечкой спинномозговой жидкости

Минздрав МО: в Жуковском прооперировали мужчину с утечкой спинномозговой жидкости

close
100%
Depositphotos

Хирурги-оториноларингологи в Жуковском провели операцию по закрытию дефекта черепа мужчине вытекающей из носа спинномозговой жидкостью. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

35-летний мужчина обратился к врачам Жуковской больницы. Оказалось, что прозрачные выделения из носа были ликвором — спинномозговой жидкостью, вытекающей из головного мозга.

За несколько месяцев до обращения к врачам мужчина получил черепно-мозговую травму в результате падения с 6-метровой высоты. Утечка ликвора грозила пациенту развитием инфекции в головном и спинном мозге и менингитом.

Врачи выявили у него дефект основания черепа и твердой мозговой оболочки. Через полость носа хирурги-оториноларингологи провели пластику основания и мозговой оболочки.

«Для закрытия дефекта были использованы жировая ткань и фасция, — соединительнотканная оболочка, — бедренной мышцы пациента », — рассказал врач-оториноларинголог Аветис Мартиросов.

После операции мужчину выписали с хорошим самочувствием для амбулаторного лечения.

Ранее мужчине в Подмосковье удалили опухоль, из-за которой простата увеличилась в 20 раз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами