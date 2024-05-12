Еще три человека скончались от отравления наркотиками в Астрахани

Еще три человека скончались после отравления наркотиками в Астрахани, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.

По версии следствия, с 9 по 11 мая на территории Ленинского района Астрахани в собственных квартирах и на улице скончались трое мужчин в возрасте от 25 до 37 лет, употреблявших наркотические вещества. Предварительная причина смерти молодых людей — отравление неизвестными веществами.

«Возбуждено еще одно уголовное дело по фактам гибели трех человек», – говорится в сообщении.

9 мая в Астрахани от отравления неизвестным веществом погибли пять человек, еще 14 пострадавших были отправлены в больницу, 11 из них - в тяжелом состоянии.

Позже сотрудники полиции задержали в Астрахани мужчину, который подозревается в распространении синтетических наркотиков, от которых, как предполагается, умерли пять человек.

Ранее Бастрыкин заинтересовался отравлением годовалого ребенка наркотиками в Москве.