Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Фото

В Белгороде обрушился целый подъезд многоэтажки. Фоторепортаж

В подъезде обрушившегося в Белгороде дома было 40 квартир

Около 11:20 12 мая в Белгороде прозвучала сирена ракетной опасности. ПВО уничтожила шесть ракет «Точка-У» и шесть снарядов РСЗО «Вампир» и «Ольха». Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У», по данным Минобороны РФ, попали в жилую многоэтажку на улице Щорса.

При разборе завалов около 12:30 на спасателей обрушился кусок крыши. Трое сотрудников МЧС пострадали.

Среди пострадавших — двое детей: 16-летний подросток и двухмесячный малыш. Несколько пострадавших в крайне тяжёлом состоянии.

Под завалами могут оставаться ещё около 10 человек, в том числе многодетная семья. Спасатели слышат голоса из-под обломков дома.

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
«Люди кричат под завалами»: в Белгороде при обстреле рухнули сразу 10 этажей дома
Три спасателя пострадали при обрушении крыши дома в Белгороде
Обрушение многоэтажки в Белгороде. Военная операция на Украине, день 809-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 809-й день
В Омской области эвакуируют детей и женщин из-за паводка
В Белгороде спасатели завершили эвакуацию обрушившейся многоэтажки
После отравления пенсионеров в День Победы в петербургском пансионате начали проверку
Мантуров попросил поддержать Алиханова на пост главы Минпромторга
Комитет ГД поддержал кандидатуру Силуанова на переназначение в Минфин
Новости и материалы
В МИД РФ заявили о причастности Запада к теракту в Белгороде
Нино Нинидзе раскрыла отношения к обнаженным сценам
Названа опасная болезнь, которая может годами не проявляться
Врач Малиновская: человек может жить с гипертонией годами, не зная о ней
Найден способ уменьшить или увеличить кислотность желудка
Десятки организаций и вся техника Белгорода работают на месте обрушения дома
В США умер первый в мире пациент с почкой свиньи
Экс-чиновник РФС заявил, что «Динамо» может снять бестрофейное проклятье
Бывшая жена Гуфа пожаловалась на суд за алименты
Киберполиция арестовала популярного продавца порно и секс-игрушек в Таиланде
В Сумах произошел взрыв
Под Псковом двое взрослых и ребенок попали в больницу после ДТП с лосем
Липецкий губернатор объяснил удар по Белгороду неудачами Украины
В России рассказали об изменениях в налоговой политике
Спасатели дважды прерывали работы на месте обрушения в Белгороде
Полина Гагарина объяснила, почему не комментировала развод с Исхаковым
В России ищут неординарные подходы к борьбе с износом жилфонда
Московские врачи направились в Белгород на помощь пострадавшим
Украинских военных назвали подонками после атаки на Белгород
Все новости
В Петербурге арестовали водителя упавшего в Мойку автобуса
В Мапуту скончался посол России в Мозамбике
Российского контрактника задержали по подозрению в изнасиловании чиновницы в Екатеринбурге
Володин: времена появления неожиданных людей в кабмине прошли
Мать детей из петербургского подвала заявила, что полиция прекратила ее розыск
Битва противников России: Литва выбирает президента
В Литве 12 мая пройдут президентские выборы и референдум о гражданстве
«Похороны Европы», небинарный рэпер и бойкот. «Евровидение-2024»
Некроз, амнезия и мозговая кома. К чему приводит инсульт и можно ли его спрогнозировать
Невролог Сурская: с тремя последствиями инсульта сложно справиться
От лишнего веса до депрессии: с чем сталкиваются женщины после родов
Акушер-гинеколог Банный: у 30–40% кормящих матерей развивается анемия
«Евровидение-2024» выиграла Швейцария. Украина на третьем месте
«Евровидение-2024» выиграл швейцарский рэпер Nemo с песней The Code
«Вы теперь мой друг на всю жизнь. Я видел, как вы стреляете». Делегация Гвинеи-Бисау посетила Чечню
Гвинейские военные попросили 16-летнего Адама Кадырова обучить их стрельбе
Задержан подозреваемый по делу о падении автобуса в Мойку. Он отвечал за отдых водителей
В Петербурге задержали начальника автоколонны «Такси», чей автобус упал в Мойку
Новый состав правительства внесен в Госдуму. Кто сохранит посты?
Премьер России Мишустин предложил кандидатов в новое правительство
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами