В Белгороде обрушился целый подъезд многоэтажки. Фоторепортаж

Около 11:20 12 мая в Белгороде прозвучала сирена ракетной опасности. ПВО уничтожила шесть ракет «Точка-У» и шесть снарядов РСЗО «Вампир» и «Ольха». Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У», по данным Минобороны РФ, попали в жилую многоэтажку на улице Щорса.

При разборе завалов около 12:30 на спасателей обрушился кусок крыши. Трое сотрудников МЧС пострадали.

Среди пострадавших — двое детей: 16-летний подросток и двухмесячный малыш. Несколько пострадавших в крайне тяжёлом состоянии.

Под завалами могут оставаться ещё около 10 человек, в том числе многодетная семья. Спасатели слышат голоса из-под обломков дома.