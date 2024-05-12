Слуцкого признали лучшим тренером в Китае

Российский тренер клуба «Шанхай Шэньхуа» признан лучшим тренером апреля в чемпионате Китая. Об этом рассказал «Шанхай» в своих соцсетях.

В апреле команда Слуцкого три раза победила и два раза сыграла вничью. В текущем сезоне китайского чемпионата «Шанхай» не потерпел ни одного поражения.

В турнирной таблице чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» занимает первое место, набрав 27 очков. На второй строчке идет «Шанхай Порт», имея в активе 24 балла. Замыкает тройку сильнейших «Бэйцзин», отставая от «Шанхай Порт» по дополнительным показателям.

Российский специалист возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды привел команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда заняла четвертое место в своей группе на чемпионате Европы в 2016 году, после чего он покинул свой пост.

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