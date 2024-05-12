Сальдо связал обстрел Белгорода с поражениями ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telegram-канале, что массированный обстрел Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) связан с поражениями на фронте.

«Терпя поражение на фронте, киевский режим отыгрывается на мирных людях», — написал он.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения. Под завалами многоэтажки могут оставаться люди.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прибыл на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее в Белгороде в седьмой раз за сутки объявили ракетную опасность.