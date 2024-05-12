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Угрозу обрушения объявили на месте разбора завалов рухнувшего дома в Белгороде

В Белгороде на месте разбора завалов рухнувшего дома объявлена угроза обрушения

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В Белгороде объявили угрозу обрушения на месте разбора завалов многоквартирного дома, поврежденного ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным агентства, на месте инцидента сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций ввели угрозу повторного обвала конструкции здания.

До этого подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения. Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии. В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Ранее спасатели в Белгороде смогли добраться до найденного под завалами мужчины.

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Обрушение дома в Белгороде
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