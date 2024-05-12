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В Белгороде седьмой раз за сутки объявлена ракетная опасность

В Белгороде седьмой раз за сутки объявили ракетную опасность, сработала ПВО

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Shutterstock/Wirestock Creators

На территории Белгорода и Белгородского района включили сирены ракетной опасности. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Запущена сирена ракетной опасности», — написал глава области.

Местным жителям порекомендовали спрятаться в безопасных местах со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет) и не приближаться к окнам.

Согласно информации Гладкова, над Белгородским районом сработала дежурная система противовоздушной обороны (ПВО).

«Сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу», — отмечается в публикации.

По данным губернатора, пострадавших не зафиксировано. Но в результате отражения воздушной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошло возгорание сухой травы неподалеку от белгородского села Раково. Сотрудники МЧС быстро потушили огонь.

Перед этим в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.

Ранее несколько беспилотников были уничтожены в Белгородской области.

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