В Белгороде седьмой раз за сутки объявлена ракетная опасность

На территории Белгорода и Белгородского района включили сирены ракетной опасности. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Запущена сирена ракетной опасности», — написал глава области.
Местным жителям порекомендовали спрятаться в безопасных местах со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет) и не приближаться к окнам.
Согласно информации Гладкова, над Белгородским районом сработала дежурная система противовоздушной обороны (ПВО).
«Сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу», — отмечается в публикации.
По данным губернатора, пострадавших не зафиксировано. Но в результате отражения воздушной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошло возгорание сухой травы неподалеку от белгородского села Раково. Сотрудники МЧС быстро потушили огонь.
Перед этим в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.
Ранее несколько беспилотников были уничтожены в Белгородской области.