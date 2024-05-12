«МЧС пофотографировались и уехали»: в Усть-Ишиме жители сами спасают электростанцию от подтопления

Житель Усть-Ишима Омской области Александр (имя изменено) рассказал «Газете.Ru», что люди днем и ночью возводят насыпную дамбу возле районной электростанции (РЭС), чтобы спасти ее от паводка. До этого своими силами и средствами защитные сооружения строили и жители деревни Ашеваны. По словам Александра, районные власти и МЧС «бросили» людей в беде и необходимую помощь не оказывают.

«Ситуация такая. Есть участки в районе, которые затапливало и раньше, или они были под угрозой подтопления. Например, часть Усть-Ишима находится в низине. Она огорожена дамбой. Прилетал губернатор перед паводком, ему показали готовую дамбу, отчитались о полном контроле. Само собой, и техника, и средства туда шли. Деревни, что должны были попасть под стихию, оставили без внимания. Никаких постов МЧС не было выставлено по реке. И так вышло, что по Ишиму вниз по течению пошла волна воды. Сначала под нее попали Слободчики. Это было ночью, люди не успели спасти не только дома, но и домашний скот. Коровы и овцы сбились на островах. Вода на глазах прибывала. С района помощи не было. Чтобы не оставлять скотину на мучения, ее стали стрелять и резать. Кто успел, смог загнать коров и телят в местную школу. Там и люди, и домашние животные жили. Село до этого никогда не топило. Дальше вниз по течению попала деревня Ашеваны. Там люди на свои деньги и своими силами начали строить дамбу. Она, конечно, не спасла бы от затопления, но дала время спасти имущество и животных. Сейчас Ашеваны под водой, за исключением одной улицы. Потом затопило деревни Эбаргуль и Летние. И вот когда полное половодье пошло, вода прорвала дамбу в Усть-Ишиме», — пояснил Александр.

Из Иртыша вода по полям подошла к районной электростанции. Чтобы спасти ее от паводка и не оставить город без электричества, местные жители начали строить вокруг РЭС дамбу. Но власти рассказывают об обратном, говорит Александр. Например, региональный министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко в своем Telegram-канале сообщил, что дамбу строят «сотрудники «Омскгазстройэксплуатации», «Омскоблгаза», «Россети Сибирь» — «Омскэнерго» совместно с коммунальными службами и неравнодушными жителями».

«Простые люди, кто когда мог, приезжали и помогали строить дамбу. Были и сотрудники РЭС. Но никак нельзя назвать так, что они (10 человек максимум) строили дамбу, а волонтеры помогали. Тут наоборот. Волонтеры строили, а сотрудники помогали. Кстати, спасибо им, что не бросили людей, как, например МЧС. Я лично видел, как приехали с МЧС и замглавы района Лютенко. Пофотографировались и тут же уехали. МЧС там не было. Я днем там помогал. Потом уехал домой, помогал тут людям, которые выехали с подтопленных домов. Как оказалось, дамбу в РЭС и всю ночь поднимали руками. И сегодня там ее поднимают. Сейчас прислали автобусы. Хотят вывозить людей, всех полностью с района. Домашний скот не знаем, как оставлять, и не оставим. Если они не смогли спасти животных в одном селе Слободчики, то со всего района на них оставить всю скотину, думаю, нельзя», — рассказал Александр.

В Омской области ввели режим ЧС и объявили эвакуацию детей и женщин, сообщил 12 мая губернатор региона Виталий Хоценко.

По его словам, ситуация остается сложной, но контролируемой. На находящихся территориях в зоне весеннего паводка объявлен режим ЧС регионального значения.

Уровень воды в реке Ишим продолжает расти. Особенно сложная ситуация наблюдается в районе села Ашеваны.

Ранее в Нижневартовске ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводка.