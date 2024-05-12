Червиченко ответил на вопрос, исчерпал ли себя Семак в «Зените»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями о тренере петербургского «Зенита» Сергее Семаке, отметив, что невозможно выигрывать всегда, передает »Чемпионат».

«Что значит Семак исчерпал себя в «Зените»? Команда борется за чемпионство и несколько лет подряд становилась чемпионом, выигрывая еще и Кубки. Невозможно всегда быть чемпионом», — сказал Червиченко.

В матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» играл с московским ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственный гол в этом поединке забил нападающий армейского клуба Федор Чалов, который на 58-й минуте реализовал пенальти. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам субботних матчей в РПЛ «Динамо» вышло на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 53 очка. Московский клуб опередил петербургский «Зенит», в активе которого 51 балл. На третьем месте идет «Краснодар», у которого на балл меньше.

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев назвал игроков клуба импотентами.