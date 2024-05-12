Врачи спасли россиянина с ножевым ранением в сердце

Лобненские хирурги спасли мужчину с ножевым ранением в сердце. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

В Лобненскую больницу поступил 48-летний мужчина в тяжелом состоянии с множественными ножевыми ранениями. Врачи выявили у него повреждение перикарда (оболочки сердца) и полости левого желудочка. Также были задеты левое плечо, подмышечная область и зона паха. В экстренном порядке пациенту была выполнена операция.

«Для спасения жизни пациента мы вскрыли грудную клетку и перикард — сердечную оболочку, затем ушили ранение и установили дренажи. После остановили кровотечение и зашили оставшиеся раны. В связи с кровопотерей ему дополнительно провели переливание крови», - рассказал врач-хирург Лобненской больницы Муратали Керимкулов.

Пациент две недели провел в реанимации, затем был переведен в терапевтическое отделение. Позже мужчину с хорошим самочувствием выписали из больницы.

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