Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Она мне много дала»: ЮрКисс об отношениях с Чеботиной

Певец ЮрКисс признался, что не общается с Чеботиной после разрыва отношений

close
100%
«Звездач»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Звездач»

Певец ЮрКисс в интервью Лауре Джугелии на YouTube рассказал, что не общается с Люсей Чеботиной после разрыва отношений.

«Мы с Люсей сейчас не общаемся. Отношения сохранились рабочие — есть коммуникация лейбла и артиста Люси Чеботиной. Это был безумно яркий и насыщенный период моей жизни. С Люсей мы все-таки в большей степени общались и дружили как единомышленники», — заявил ЮрКисс.

Он подчеркнул, что Чеботина все еще подписана на его музыкальный лейбл. По словам артиста, они с экс-возлюбленной расходились во взглядах на развитие музыкальной индустрии в России и музыки в целом, но у них было много общих взглядов на жизнь. ЮрКисс отметил, что дружеское общение постепенно переросло в роман, который они закончили на хорошей ноте.

«У нас не было каких-то конфликтов или ссор. Мы просто разошлись. Я не хочу выносить ничего, из того, что должно остаться между двумя людьми, поэтому я могу только сказать, что это был яркий и светлый период в моей жизни», — резюмировал ЮрКисс.

Ранее Полина Гагарина рассказала, как поправилась на 30 кг.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами