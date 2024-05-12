«Она мне много дала»: ЮрКисс об отношениях с Чеботиной

Певец ЮрКисс в интервью Лауре Джугелии на YouTube рассказал, что не общается с Люсей Чеботиной после разрыва отношений.

«Мы с Люсей сейчас не общаемся. Отношения сохранились рабочие — есть коммуникация лейбла и артиста Люси Чеботиной. Это был безумно яркий и насыщенный период моей жизни. С Люсей мы все-таки в большей степени общались и дружили как единомышленники», — заявил ЮрКисс.

Он подчеркнул, что Чеботина все еще подписана на его музыкальный лейбл. По словам артиста, они с экс-возлюбленной расходились во взглядах на развитие музыкальной индустрии в России и музыки в целом, но у них было много общих взглядов на жизнь. ЮрКисс отметил, что дружеское общение постепенно переросло в роман, который они закончили на хорошей ноте.

«У нас не было каких-то конфликтов или ссор. Мы просто разошлись. Я не хочу выносить ничего, из того, что должно остаться между двумя людьми, поэтому я могу только сказать, что это был яркий и светлый период в моей жизни», — резюмировал ЮрКисс.

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