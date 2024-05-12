Десять человек доставили в полицию после массовой драки подростков в Саратове

В Саратове произошла массовая драка подростков, пришедших на вечеринку. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 11 мая на Астраханской улице в Кировском районе. По предварительной версии правоохранителей, между подростками, пришедшими в увеселительное заведение, произошел конфликт, причины которого не уточняются. Организатором мероприятия выступал 19-летний предприниматель. На кадрах с места происшествия видно массовую стычку в толпе несовершеннолетних.

Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, участники драки скрылись с места. В ходе проверки обстоятельств инцидента в отдел полиции доставили десять человек.

Отмечается, что за медицинской помощью никто из участников инцидента не обращался. В отношении представителей двоих подростков, участвовавших в стычке, составлены административные протоколы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, в отношении организатора мероприятия проводится проверка.

Ранее дорожный конфликт перерос в массовую драку в Краснодарском крае.