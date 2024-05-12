«Нажал на тормоз — машина едет»: водителя утонувшего в Мойке автобуса арестовали Против водителя упавшего в Мойку автобуса возбудили дело о легализации мигрантов

В Петербурге арестовали водителя, который утопил в Мойке автобус с восемью пассажирами. Выжили только сам водитель и еще один человек. За рулем был уроженец Таджикистана Рахматшох Курбонов, которому на работе не давали достаточно спать перед сменами. По предварительным данным, у автобуса также были неисправные тормоза. После ареста против Курбонова возбудили еще одно уголовное дело — по статье о фиктивной постановке иностранцев на учет.

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал на два месяца Рахматшоха Курбонова — водителя утонувшего в Мойке автобуса, передает Объединенная пресс-служба городских судов.

Мужчина останется в СИЗО до 9 июля включительно. Срок ареста считается с момента его задержания 10 мая.

Водителя обвиняют в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, что привело к гибели людей (ч.5 ст. 264 УК). Сам он утверждает, что у автобуса отказали тормоза.

«Я раскаиваюсь в содеянном, в том, что осуществлял управление автобусом при наличии неисправной тормозной системы. Приношу свои соболезнования, понимаю, что это огромное горе. Вину признаю полностью», — зачитала судья протокол допроса Курбанова.

Курбанова защищают два адвоката. Они просили о домашнем аресте. Защита подчеркнула, что в автобусе была неисправность, а начальство заставляло водителя работать без отдыха.

«[Его] вина, если и будет доказана, минимальна по сравнению с виной тех, кто выпустил на линию автобус и обязал его выйти на работу.

Мы видели видео, там явно что-то не так с технической частью. Обвинение Курбонова может вообще оказаться поспешным», — заявил адвокат Алексей Прокофьев.

Сторона защиты добавила, что у Курбанова есть российское гражданство (сам он из Таджикистана), он ранее не был судим, имеет трое детей. Мужчина «полностью социализирован», ему нет смысла скрываться, ведь в Петербурге вся его семья, резюмировали адвокаты.

Следователь же, прося об аресте, сказала, что водитель «цинично пренебрегал» ПДД. Она напомнила, что с мая 2023 года Курбанова привлекали за нарушения ПДД 13 раз , в том числе за превышение скорости. Представитель следствия отметила, что российское гражданство у мужчины меньше десяти лет, и он попытается сбежать, если его отпустить.

На слушания в суд пришли четверо родных обвиняемого. Среди них, предположительно, его сын. Также в суде был переводчик.

«В целом ее услуги практически не понадобились — Курбонов хорошо понимает по-русски, но говорит с ошибками и сильным акцентом», — отметило петербургское издание «Фонтанка».

В перерыве судебного заседания переводчица рассказала журналистам, что мужчина очень переживает из-за случившегося и спрашивал, выжил ли хоть кто-то, кроме него.

На Курбанова завели еще одно дело — о фиктивной регистрации иностранцев (ст. 322.3. УК). По данным следствия, с февраля по март он за деньги зарегистрировал в своей квартире не менее 10 мигрантов.

Новое из показаний водителя

Трагедия произошла в Петербурге днем 10 мая. Курбанов вел автобус с восемью пассажирами и не справился с управлением. Автобус врезался в несколько машин, пробил ограждение моста и упал в реку Мойку. Кроме водителя, выжил только 56-летний мужчина, который потерял в аварии жену.

Супруга Курбанова сообщила следствию, что перед сменой он почти не спал.

«Девятого мая приехал на работу ранним утром, а вернулся домой в два часа ночи. Около семи утра следующего дня ему позвонил диспетчер и попросил выйти на работу. Курбонов сказал, что мало спал, но ему ответили, что таково указание начальства», — уточнила женщина.

Сам Курбанов рассказал на допросе, что сначала получил на маршрут другой автобус . Попытался выехать, но у него не работал поворотник. Тогда мужчина отвез автобус в ремонтную мастерскую.

«Пока ждал ремонта, ему позвонили из парка и велели возвращаться за другим автобусом. Курбонов выбрал тот, на котором до этого уже несколько раз ездил... Примерно в 11 часов он заметил, что с тормозами что-то не так — автобус останавливается, но проезжая несколько лишних метров. Курбонов утверждает, что пассажиры делали ему на этот счет замечания», — пересказала переводчица показания водителя.

Как следует с видео камеры из салона автобуса, перед падением в Мойку водитель не спал и пытался вырулить. При этом следствие, предварительно, считает, что Курбонов из-за усталости перепутал педали газа и тормоза.

«Я нажал на тормоз. Машина едет», — сказал журналистам Курбанов в суде.

Накануне, 11 мая задержали начальника автоколонны ООО «Такси», которой принадлежал упавший в Мойку автобус. Этот человек должен был следить за режимом труда и отдыха водителей, сейчас он находится в статусе подозреваемого.

«По данным следствия, водителю упавшего в реку автобуса в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха», — передал СК.

В самой компании «Такси» провели обыск. Допрошено руководство, диспетчер и другие «ответственные лица».